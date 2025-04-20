Siirt'te Traktör Kazası: Sürücü Yaralandı

Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Üçpınar köyünde meydana gelen traktör kazasında sürücü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Salih Tabak (24) idaresindeki traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada hafif şekilde yaralanan Tabak, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi. Traktörde ise maddi hasar oluştu. - SİİRT