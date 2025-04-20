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Siirt'te Traktör Kazası: Sürücü Yaralandı

Siirt'te Traktör Kazası: Sürücü Yaralandı
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Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Üçpınar köyünde meydana gelen traktör kazasında sürücü Salih Tabak hafif yaralandı. Traktörün devrilmesi sonucu oluşan kazada, Tabak olay yerinde ayakta tedavi edildi.

Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Üçpınar köyünde meydana gelen traktör kazasında sürücü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Salih Tabak (24) idaresindeki traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada hafif şekilde yaralanan Tabak, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi. Traktörde ise maddi hasar oluştu. - SİİRT

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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