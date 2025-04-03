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Siirt'te Traktör Kazası: 65 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Siirt'te Traktör Kazası: 65 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti
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Siirt'in Şirvan ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü Mehmet Sıddık Kümek, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olay, tarlada ilaçlama yaptığı sırada gerçekleşti.

Siirt'in Şirvan ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Sarıdana köyünde Mehmet Sıddık Kümek (65), tarlada ilaçlama yaptığı sırada kullandığı traktörün devrilmesi sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kümek, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitird. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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