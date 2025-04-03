Siirt'te Traktör Kazası: 65 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Siirt'in Şirvan ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Sarıdana köyünde Mehmet Sıddık Kümek (65), tarlada ilaçlama yaptığı sırada kullandığı traktörün devrilmesi sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kümek, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitird. - SİİRT