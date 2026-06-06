Siirt'te devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Siirt'in Eruh ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde Ballıkavak köyünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör devrildi. Kazada yaralanan Tahir Tekin (61), olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Tekin, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı