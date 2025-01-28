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Siirt'te Traktör Dere Yatağına Devrildi: Sürücü Yaralandı

Siirt'te Traktör Dere Yatağına Devrildi: Sürücü Yaralandı
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Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir traktör, demir korkulukları kırarak dere yatağına devrildi. Sürücü Bapir Özlük yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde dere yatağına devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.

İlçeye bağlı Kayabağlar beldesinde Bapir Özlük yönetimindeki traktör, demir korkulukları kırarak dere yatağına düştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılan yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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