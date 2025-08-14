Siirt'te Trafo Yangını Paniğe Neden Oldu

Siirt'te Trafo Yangını Paniğe Neden Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt'in Kurtalan ilçesindeki Gözpınar köyünde, evlere yakın bir trafoda çıkan yangın köyde paniğe yol açtı. Yangın sırasında trafonun patlaması ile birlikte itfaiye ekipleri olay yerine intikal ederek söndürme çalışmalarına başladı.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde yerleşim yerine yakın trafoda çıkan yangın, köyde paniğe yol açtı.

Edinilen bilgilere göre Kurtalan ilçesine bağlı Gözpınar köyünde, evlere yakın bir noktada bulunan beton trafoda yangın çıktı. Yangın sırasında trafonun patladığı belirtildi.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, ihbar üzerine köye gelen itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına başladı. Yangın nedeniyle bölgede kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Trump'tan Alaska zirvesi öncesi Putin'e tehdit

Trump'tan tarihi zirve öncesi Putin'e açık tehdit: Savaş bitmezse...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osmaniye'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Osmaniye'de korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.