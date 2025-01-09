Siirt'te Trafik Kazası: 4 Yaralı

Siirt'te iki otomobilin çarpışması ile meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde Siirt- Kurtalan karayolu üzeri dört yol kavşağında 38 BK 570 plakalı araç ile 56 AAG 162 plakalı araç çarpıştı. Kazada her iki otomobil içerisinde bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SİİRT