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Siirt'te Trafik Kazası: 4 Yaralı

Siirt'te Trafik Kazası: 4 Yaralı
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Siirt'in Kurtalan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi ağır yaralandı. İbrahim A. idaresindeki araç, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu takla attı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, İbrahim A.'nın kullandığı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Araçta bulunan sürücü İbrahim A., Ferhat S. ve kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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