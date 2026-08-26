Siirt'te Otomobil Devrildi: 3 Yaralı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Kurtalan-Siirt karayolu eski Kayabağlar yol ayrımı mevkiinde meydana geldi. 56 DA 434 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada otomobilde bulunan K.P., E.P. ve S.P. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı