Siirt'te Trafik Kazası: 3 Yaralı
Siirt'in Kurtalan ilçesinde Nihat Özdemir Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil park halindeki pikaba çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Nihat Özdemir Caddesi'nde seyir halindeki 56 ABJ 229 plakalı otomobil, virajı alamayarak park halindeki pikaba arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
