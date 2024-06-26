Siirt'te trafik kazası: 3 kişi yaralandı

Siirt'in Şirvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Şirvan ve Pervari ilçeleri yol ayırımında sürücüsünün kontrolünde çıkan otomobil, şarampole yuvarlandı. Kazada, F.T., B.T. ve E.G. yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı. - SİİRT