Siirt'te trafik kazası: 3 kişi yaralandı
Siirt'in Şirvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Şirvan ve Pervari ilçeleri yol ayırımında sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, şarampole yuvarlandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Siirt'in Şirvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Şirvan ve Pervari ilçeleri yol ayırımında sürücüsünün kontrolünde çıkan otomobil, şarampole yuvarlandı. Kazada, F.T., B.T. ve E.G. yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı. - SİİRT