Siirt'te devrilen otomobil hurdaya döndü: 3 ağır yaralı
Siirt'in Kurtalan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil yol kenarına devrildi. Kazada biri bebek 3 kişi ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Edinilen bilgilere göre, Kurtalan-Batman karayolu Şenköy mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarına devrildi. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada biri bebek 3 kişi ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı