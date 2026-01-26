Siirt'te otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kurtalan ilçesi Kayabağlar yol ayrımında sürücüleri öğrenilemeyen 19 TY 806 plakalı ve 06 FKL 270 plakalı otomobiller çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT