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Siirt'te trafik kazası: 2 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Siirt'te trafik kazası: 2 yaralı

Siirt-Kurtalan karayolunda otomobil ile panelvan aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Siirt- Kurtalan karayolunda otomobil ile panelvan aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Siir-Kurtalan karayolu üzerinde bulunan Siirt Üniversitesi Kezer Kampüsü kavşağında meydana geldi. 07 AAD 198 plakalı otomobil ile 72 DN 817 plakalı panelvan araç çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüsü de yaralandı. Çevreden geçen sürücülerin haber vermesiyle olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kurtalan Siirt 3. Sayfa Haberler

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