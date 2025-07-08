Siirt'te Trafik Kazası: 1 Yaralı

Siirt'te Trafik Kazası: 1 Yaralı
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Siirt'te iki aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralı hastaneye kaldırıldı.

Siirt'te iki aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kurtalan Yolu Caddesi üzerinde 17 ABV plakalı otomobil ile 65 ABS 017 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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