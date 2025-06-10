Siirt'te Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Siirt'te kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

SİİRT - Siirt'te hafriyat kamyonu ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Başur Köprüsü mevkisinde 56 AAF 475 plakalı hafriyat kamyonu ile 33 AIV 898 plakalı Audi marka otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine AFAD. itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan Bünyamin Pektaş (19), olay yerinde hayatını kaybetti, O.E., M.N, S.Ö. ve S.Y.E. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan O.E'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.