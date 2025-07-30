Siirt'te TPAO Sahasında İş Kazası: 2 Yaralı

Siirt'in Eruh ilçesinde TPAO sahasında meydana gelen iş kazasında 2 personel yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) ait Çetinkol-1 sahasında yürütülen bakım çalışmaları sırasında yaşanan kazada Selman S. ve Mehmet T. isimli iki işçi yaralandı. Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Eruh Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT