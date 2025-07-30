Siirt'te TPAO Sahasında İş Kazası: 2 Yaralı

Siirt'te TPAO Sahasında İş Kazası: 2 Yaralı
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Siirt'in Eruh ilçesindeki TPAO sahasında meydana gelen iş kazasında iki personel yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

Siirt'in Eruh ilçesinde TPAO sahasında meydana gelen iş kazasında 2 personel yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) ait Çetinkol-1 sahasında yürütülen bakım çalışmaları sırasında yaşanan kazada Selman S. ve Mehmet T. isimli iki işçi yaralandı. Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Eruh Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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