Siirt'te Tır Devrildi: Sürücü Yaralandı

Siirt-Şirvan karayolunda virajı alamayarak devrilen tırın sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Siirt- Şirvan karayolunda seyir halinde olan 21 ACG 405 plakalı tır, sürücüsünün virajı alamaması sonucu kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
