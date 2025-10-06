Siirt'te Tır Devrildi: Sürücü Yaralandı

Siirt'te virajı alamayarak devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Siirt- Şirvan karayolunda seyir halinde olan 21 ACG 405 plakalı tır, sürücüsünün virajı alamaması sonucu kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT