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Siirt'te Tır Devrildi: Şoför Yaralandı

Siirt'te Tır Devrildi: Şoför Yaralandı
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Siirt'te virajı alamayan tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Olay, eski Eruh yolu Botan Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Yaralı şoför, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Siirt'te virajı alamayan tırın devrilmesi sonucu şoför yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, eski Eruh yolu Botan Köprüsü mevkisinde Alaaddin M. idaresindeki 29 ABA 929 plakalı kömür yüklü tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajda devrildi. Kazada yaralanan tır şoförü, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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