Siirt'te Çaya Atlayan Genç Ağır Yaralandı

Siirt'in Baykan ilçesinde çaya atlayan genç ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Destomi Çayı'na atlayan Ömer K., ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ömer K.,, ambulansla Bitlis Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı