Siirt'te Şüpheli Paket Paniği: Cadde Traffğine Kapandı

Siirt'in işlek noktalarından biri olan Bankalar Caddesi üzerinde bırakılan şüpheli paket paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde fark edilen paket üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak caddeyi araç trafiğine kapattı. Olay yerine çağrılan bomba imha ekipleri, paketi kontrollü bir şekilde fünye ile patlattı. İncelemelerde, paketin boş çıktığı belirlendi.

Cadde, daha sonra araç trafiğine tekrar açıldı. - SİİRT