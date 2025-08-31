Siirt'te Şüpheli Paket Paniği: Cadde Traffğine Kapandı

Siirt'te Şüpheli Paket Paniği: Cadde Traffğine Kapandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt'in Bankalar Caddesi üzerinde bulunan şüpheli paket nedeniyle güvenlik güçleri önlem alarak caddeyi trafiğe kapattı. Bomba imha ekipleri paketi fünye ile patlattı ve paketin boş olduğu belirlendi.

Siirt'in işlek noktalarından biri olan Bankalar Caddesi üzerinde bırakılan şüpheli paket paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde fark edilen paket üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak caddeyi araç trafiğine kapattı. Olay yerine çağrılan bomba imha ekipleri, paketi kontrollü bir şekilde fünye ile patlattı. İncelemelerde, paketin boş çıktığı belirlendi.

Cadde, daha sonra araç trafiğine tekrar açıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Tom Barrack: YPG artık bizim müttefikimiz oldu

Malazgirt'ten yaptığı uyarı, ABD'yi afallattı! Hemen sahip çıktılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cezmi Baskın'a taciz suçlaması: Asansörde rahatsız etti, gece boyu aradı

Akasya Durağı'nın Osman Ağa'sı hakkında yüz kızartıcı iddia
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.