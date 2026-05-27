Siirt'te bayram sabahı şüpheli ölüm: Cinayet ihtimali üzerinde duruluyor

Siirt'te bir kişi evinin önünde ölü bulundu. Şüpheli ölüm üzerine polis ekipleri inceleme başlattı.

Edinilen bilgilere göre olay, Siirt merkez Sakıp Beygo Caddesi'nde meydana geldi. Bayram namazı saatlerinde yerde hareketsiz yatan bir kişiyi gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, yerde yatan şahsın 42 yaşındaki Ö.B. olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri, olayın gerçekleştiği cadde üzerinde ve çevresinde geniş çaplı inceleme başlattı. Yapılan ilk incelemelerin ardından olayın cinayet olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi. Talihsiz adamın cansız bedeni, detaylı incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı