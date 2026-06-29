Haberler

Siirt'te silahlı kavga: Baba ve oğlu yaralandı

Siirt'te silahlı kavga: Baba ve oğlu yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Siirt'in Kurtalan ilçesinde çıkan silahlı kavgada 58 yaşındaki baba ve 25 yaşındaki oğlu yaralandı. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde çıkan silahlı kavgada baba ve oğlu yaralandı.

Olay, Kurtalan ilçesi Tekel Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 58 yaşındaki Abdurrahman C. ve 25 yaşındaki oğlu Serhat C. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı baba ve oğlu, yapılan ilk müdahalenin ardından Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olaya karışan kişi veya kişileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Saldırılar sonrası ABD-İran yarın masaya oturuyor

Saldırılar sonrası ABD-İran dünyanın beklediği kararı verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yüksekova'da 28 kilo uyuşturucuyla yakalanan doktor tutuklandı

28 kilo uyuşturucuyla yakalandı, tutuklanan kişinin mesleği şoke etti
Pakistan-Afganistan sınırında çatışma! 29 kişi hayatını kaybetti

Komşu komşuyu vurdu! Sınır operasyonunda 29 kişi öldü
Bangladeş'teki kızamık salgınında ölen çocukların sayısı 712'ye yükseldi

Ülke felaketi yaşıyor! Ölen çocukların sayısı 712'ye yükseldi
Seferihisar Belediyesi'ne yönelik soruşturmada Belediye Başkanı Yetişkin ve 19 şüpheli adliyede

Seferihisar Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 19 şüpheli adliyede
Tenor Hakan Aysev, 7. kez evlendi

60 kilo verdi, 7. kez nikah masasına oturdu
Takside dehşet anları! Turistler korkudan defalarca özür diledi

Bunlar taksici değil eşkıya! Turistler korkudan defalarca özür diledi
12 yaşındaki kız çocuğunu 60 yaşındaki sapık istismar, babası da ölümle tehdit etti

Küçük kızı yaşlı sapık istismar etti! Babasının yaptığı daha skandal