- Siirt'te şiddetli fırtına işçilerin kaldığı konteynırları devirdi: 2 yaralı

SİİRT - Siirt'in Kurtalan ilçesinde güneş enerji santrali şantiye alanında bulunan konteynerler fırtına nedeniyle devrildi, 2 işçi yaralandı.

Olay, Kurtalan ilçesine bağlı Yayıkdere köyünde yaşandı. Güneş enerji santrali şantiyesinde bulunan konteynerlar fırtına nedeniyle devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, UMKE ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Devrilen konteynerlerde bulunan 2 işçi, 112 ekiplerince Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Devrilen konteynırlar kullanılamaz hale geldi.