Siirt'te Traktör Devrildi: 4 Yaralı
Siirt’in Kurtalan ilçesine bağlı Aksöğüt köyünde seyir halindeki traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.
Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Aksöğüt köyünde seyir halindeki traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, Aksöğüt köyü kırsalında meydana geldi. Seyir halindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı