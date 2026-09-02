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Siirt'te Traktör Devrildi: 4 Yaralı

Siirt'te Traktör Devrildi: 4 Yaralı
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Siirt’in Kurtalan ilçesine bağlı Ak­söğüt köyünde seyir halindeki traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.

Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Ak­söğüt köyünde seyir halindeki traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Ak­söğüt köyü kırsalında meydana geldi. Seyir halindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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