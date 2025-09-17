Siirt'te Seyir Halindeki Kamyonette Yangın Çıktı
Siirt'in Kurtalan ilçesinde seyir halindeki bir kamyonette çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, kamyonet kullanılamaz hale geldi.
Olay, Kurtalan-Batman karayolu Kaynaklı köyü mevkiinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle seyir halindeki kamyonet yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında ölen ya da yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT
