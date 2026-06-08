Siirt'te araç şarampole yuvarlandı, sürücü yaralandı
Siirt'in Kurtalan ilçesinde kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı. Öğretmen olan sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Siirt'in Kurtalan ilçesinde meydana gelen kazada şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Kurtalan-Saipbeyli köy yolu üzerinde meydana geldi. Öğretmen T.T.'nin yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak tarlaya savruldu. Kazayı gören köylülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı öğretmen, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - SİİRT