Siirt'te şarampole devrilen minibüsteki 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı - Haberler

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Siirt'te şarampole devrilen minibüsteki 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

AA - 3. Sayfa
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Siirt'in Baykan ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Kazada tedavisine hastanede devam edilen yaralılardan "Yunus Beycur, "Minibüs takla atmış. Ne olduğunu bilmiyorum. Sonra kendimi hastanede buldum. Hastanede arkadaşlarımın öldüğünü öğrendim" dedi.

Baykan ilçesinde Mehmet Göktürk idaresindeki minibüs, Veyselkarani Beldesi Karakaya köyü mevkisinde şarampole devrildi. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

4 ÖLÜ, 6 YARALI

Kazada minibüsteki Aslan Göktürk, Ökkeş İlhan, Osman Yardımcı ve Hayrettin Karataş öldü, sürücü Göktürk ile Ferman Göktürk, Yunus Beycur, Ahmet Mutlu, Erdal Kocakaplan ve Sait Uçar yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırıldı.

"UYUMUŞTUM, KENDİMİ HASTANEDE BULDUM"

Kazada tedavisine hastanede devam edilen Yunus Beycur (29), olayı hatırlamadığını belirterek, " Irak'a inşaat işçi olarak gittik. İş bulamayınca Ağrı'ya geri dönmeye karar verdik. Gece yarısı gümrükten çıktık, o saatten sonra ben minibüste uyumuştum. Minibüs takla atmış. Ne olduğunu bilmiyorum. Sonra kendimi hastanede buldum. Hastanede arkadaşlarımın öldüğünü öğrendim. Büyük bir üzüntü içerisindeyim" dedi.

Siirt'te şarampole devrilen minibüsteki 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

AA / Fecri Barlık - 3. Sayfa

Siirt 3. Sayfa Güncel Haberler

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