Kurtalan'da iş makinesi yangını

Siirt'in Kurtalan ilçesinde demiryolu şantiyesinde iş makinesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Aktaş köyü mevkisindeki demiryolu şantiyesinde çalışma yürütülen alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle fore kazık makinesinda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, makine kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı