Siirt'te PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi

Siirt'te alınan bir istihbaratın değerlendirilmesinin ardından yapılan çalışmalarda terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Siirt Emniyet Müdürlüğü ve MİT başkanlığınca Afetevleri Mahallesi'nde bir arazide yapılan aramalarda PKK/KCK terör örgütüne ait olduğu ve geçmiş yıllarda gömüldüğü öğrenilen RPG-7 roketatar mermisine ait 2 adet sevk fişeği ele geçirildi.

Ele geçirilen mühimmat muhafaza altına alınırken olay ile ilgili incelemenin sürdüğü belirtildi. - SİİRT