Siirt'te Pikap Aydınlatma Direğine Çarptı: Bir Yaralı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde kontrolden çıkan bir pikap yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak devrilmesine neden oldu. Kazada sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde kontrolden çıkan pikap, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Kazada araç sürücüsü yaralandı.

Olay, Kurtalan ilçesi Yeni Mahalle mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 01 D 2526 plakalı pikap, yol kenarına savrularak aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle direk devrildi. Kazada araç sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
