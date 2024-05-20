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Siirt'te Patpat Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Budamış köyünde meydana gelen patpat kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kazanın nedeni olarak sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi gösterildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Siirt'te patpat diye bilinen tarım aracının devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Budamış köyünde meydana geldi. Ahmet K. (58) yönetimindeki patpat aracı sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, sürücü ve araçta bulunan Mehmet Sait D. yaralandı. Haber verilmesiyle olay yerine jandarma ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yapılan müdahalenin ardından Ahmet K.'nin hayatını kaybettiği belirtildi. Yaralı Mehmet Sait D.'nin ise tedavisinin devam ettiği bildirildi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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