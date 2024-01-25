Siirt'te patpat aracının devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti

Siirt'in Tillo ilçesinde, tarım aracı olarak tabir edilen patpat aracının devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.

Kaza, Tillo ilçesi Taşbalta köyü yolunda meydana geldi. Mehmet Reşit Özer idaresindeki patpat aracı, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü Mehmet Reşit Özer hayatını kaybetti, araçtaki diğer kişi yaralandı. İhbarla olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan kişi Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT