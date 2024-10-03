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Siirt'te Park Halindeki Otomobilde Bir Kişi Ölü Bulundu

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Siirt-Eruh çevre yolunda park halindeki bir otomobilde hareketsiz yatan 56 yaşındaki emekli polis Fikret Bal'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Siirt'te park halindeki bir otomobil içerisinde bir kişi ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Siirt- Eruh çevre yolunda bir araç içerisinde hareketsiz yatan bir kişi olduğunu gören vatandaşlar, ihbarda bulundu. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, emekli polis olduğu öğrenilen Fikret Bal'ın (56) hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Otomobil siirt Polis Eruh

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