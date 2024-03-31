Siirt'te taşlı sopalı oy kavgası: 1 ölü, 2 yaralı

Seçim gününe oy verme işlemleri sırasında yaşanan kavgalar damga vurdu. Siirt'te oy verme işlemi sırasında 2 grup arasında çıkan silahlı, taşlı ve sopalı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

TARTIŞMA TAŞLI SOPALI KAVGAYA DÖNDÜ

Kent merkezine bağlı Konacık köyünde iki grup arasında oy verme işlemi sırasında tartışma çıktı. Tartışma, büyüyerek silahlı, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada İhsan Altın (54), Okan Altın (30) ve Oktay Altın (27) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE CAN VERDİ

Yaralılar, ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan İhsan Altın, kurtarılamadı. Şüpheli B.K. tabancası ile yakalanırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

DİYARBAKIR'DA DA OY KAVGASINDA 1 ÖLÜ, 11 YARALI

Diyarbakır'ın Sur ilçesi kırsal Ağaçlıdere Mahallesi'nde de oy verme sırasında arasında muhtarlık tartışması kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü. Silah, taş ve sopaların kullanıldığı olayda, 1 kişi can verirken 11 kişi ise yaralandı.

ŞANLIURFA'DA 15 YARALI

Şanlıurfa'da da kent merkezi ile ilçelerde muhtarlık seçimleri nedeniyle çıkan kavgalarda 15 kişi yaralandı. Yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılırken 6 şüpheli gözaltına alındı.