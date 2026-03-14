Kurtalan'da otomobil takla attı: 1 yaralı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde otomobilin takla atması sonucu sürücü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kurtalan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve kolluk kuvveti sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı