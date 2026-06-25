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Siirt'te faciadan dönüldü

Siirt'te faciadan dönüldü
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Siirt'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, seyir halindeki tırın yakıt deposuna çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda büyük çapta maddi hasar oluştu.

Siirt'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil tırın yakıt deposuna çarptı.

Edinilen bilgilere göre, virajı almaya çalışan 03 EY 091 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu seyir halindeki 56 ABK 302 plakalı tırın yakıt deposuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki araçta da büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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