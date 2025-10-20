Siirt'te Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı
Siirt'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan otomobilde 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Siirt'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, kaza Kurtalan-Batman karayolu üzerindeki Yunuslar köyü mevkisinde meydana geldi. 06 DAT 878 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa