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Siirt'te Otomobil Şarampole Yuvarlandı: Sürücü Hayatını Kaybetti

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Siirt'in Eruh ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil şarampole yuvarlandı ve sürücü hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ekipleri ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Siirt'in Eruh ilçesinde şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, Eruh'a bağlı Yanılmaz köyü mevkiinde Ali Özkan'ın kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 200 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık, AFAD, UMKE, jandarma ve Eruh Arama Kurtarma Derneği (ERKUT) ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmayla Ali Özkan araçtan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Özkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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