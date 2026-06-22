Kurtalan'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Kurtalan ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre otomobil ile motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı