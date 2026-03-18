Siirt'te otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

Siirt'te otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Eruh yolu Deliktaş mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı belirlendi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

