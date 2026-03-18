Siirt'te otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı
Siirt'te meydana gelen otomobil kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olay, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilen otomobilde gerçekleşti.
Siirt'te otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Eruh yolu Deliktaş mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı belirlendi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı