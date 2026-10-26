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Siirt'te otomobil ile motosiklet çarpıştı, kazada 2 kişi yaralandı

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Siirt'te otomobil ile motosiklet çarpıştı, kazada 2 kişi yaralandı Haber Videosunu İzle
Siirt'te otomobil ile motosiklet çarpıştı, kazada 2 kişi yaralandı
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Siirt'te devlet hastanesi kavşağında otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Otomobilin kavşaktaki yapıya çarparak durduğu kazada yaralılar Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı, inceleme başlatıldı.

Siirt'te otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre devlet hastanesi kavşağında 34 GMJ 085 plakalı otomobil ile 45 ARZ 478 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil, kavşaktaki yapıya çarparak durabildi. Araçta yaralanan Dilan T. ve Muharrem Y., itfaiye ekiplerince çıkarılıp ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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