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Siirt'te Otomobil-Motosiklet Çarpışması: 2 Yaralı

Siirt'te Otomobil-Motosiklet Çarpışması: 2 Yaralı
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Siirt'te sebze ve meyve hali önünde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosikletteki Adem Kılıçaslan ve Maruf Soğunç yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Siirt'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, sebze ve meyve hali önünde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklette bulunan Adem Kılıçaslan ile Maruf Soğunç yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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