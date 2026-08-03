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Siirt'te Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Siirt'te Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
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Siirt’te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Siirt'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kent merkezi Mezopotamya Kavşağı'nda otomobil ile motosiklet henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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