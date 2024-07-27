Siirt'te otomobil ile minibüs çarpıştı: 6 yaralı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde Konakpınar köyü mevkiinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Kurtalan Batman karayolu Konakpınar köyü mevkiinde meydana geldi. 01 AHE 636 plakalı otomobil, 56 AAC 775 plakalı özel rehabilitasyon merkezine ait olduğu öğrenilen minibüs ile çarpıştı. Kazada her iki araç içerisinde bulunan 6 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılar, Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırılırdı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi. - SİİRT