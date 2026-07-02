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Siirt'te otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Siirt'te otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
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Siirt-Kurtalan kara yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan Abdullah Ertaş'a otomobil çarptı. Ağır yaralanan yaşlı adam hastanede kurtarılamadı.

Siirt-Kurtalan kara yolunda otomobilin çarptığı yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre kaza, Siirt-Kurtalan kara yolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Abdullah Ertaş'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Ertaş, olay yerine sevk edilen 112 acil sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan ve daha sonra yoğun bakım ünitesine alınan Abdullah Ertaş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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