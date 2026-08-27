Pervari'de Örtü Yangınına Havadan Müdahale

Siirt'in Pervari ilçe kırsalında çıkan örtü yangına havadan müdahale sürüyor.

Edinilen bilgilere göre, Gölgeli köyü kırsalında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan örtü yangını geniş bir alana yayıldı. Arazinin sarp ve kayalık olması nedeniyle yer ekiplerinin müdahale edemediği yangına Diyarbakır'dan gelen Orman Genel Müdürlüğü yangın söndürme helikopteriyle havadan müdahale gerçekleştirildi. Bölgede yer yer devam eden yangına yönelik söndürme çalışmaları sürüyor.

Yangının çıktığı bölgeye herhangi bir ulaşım yolu bulunmaması nedeniyle söndürme çalışmalarının hava araçlarıyla sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı