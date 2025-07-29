Siirt'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Derinçay köyünde çıkan orman yangını, itfaiye, köylüler ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemedi.
Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Derinçay köyünde çıkan orman yangını, erken müdahaleyle kontrol altına alındı.
Yangına, Siirt Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra itfaiye, köylüler ve jandarma ekipleri birlikte müdahale etti. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemezken, ekiplerin hızlı ve koordineli çalışması sayesinde alevler çevreye yayılmadan söndürüldü. - SİİRT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa