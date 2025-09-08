Siirt'te Öğretmenleri Taşıyan Araç Dereye Uçtu: 2 Yaralı

Haberler

Siirt'te öğretmenleri taşıyan otomobilin dereye uçması sonucu 2 öğretmen yaralandı. Olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri gönderildi.

Siirt'te öğretmenleri taşıyan otomobilin dereye uçması sonucu 2 öğretmen yaralandı.

Kaza, Siirt-Baykan karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 13 AD 201 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak dereye düştü. Kazada araçta bulunan öğretmenler Fatima D. (38) ve Muhammed Fahrettin E. (28) otomobilde sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, jandarma ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ipler ve sedye yardımıyla yaptığı yoğun çalışmayla yaralılar araçtan çıkarıldı. Göreve gitmekte oldukları öğrenilen öğretmenler, sağlık ekiplerince ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
