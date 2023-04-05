Siirt'te Nevruz kutlamalarında slogan atan 24 şüpheli gözaltına alındı

Siirt'te Nevruz kutlamalarında PKK/KCK silahlı terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan attıkları tespit edilen 24 şüpheli gözaltına alındı.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde yapılan çalışmada, 19 Mart 2023 günü Siirt kent merkezinde düzenlenen nevruz etkinliği çerçevesinde, PKK/KCK silahlı terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan attıkları tespit edilen şahıslar ile ilgili olarak, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığının 2023/1908 sayılı soruşturma dosyası çerçevesinde 7'si suça sürüklenen çocuk olmak üzere toplamda 24 şahsa suçu ve suçluyu övmek suçundan adli işlem yapılmıştır" denildi. - SİİRT