Siirt'te Müstakil Evde Yangın: Evin İçindeki Aile Zor Kurtuldu

Siirt'in Pervari ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İlçenin Aydın Mahallesi'nde müstakil evde sabaha doğru henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Ev sahibi Aydın Polat, canlarını zor kurtardıklarını, evlerinin kullanılamaz hale geldiğini söyledi. - SİİRT