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Siirt'te Müstakil Evde Yangın: Evin İçindeki Aile Zor Kurtuldu

Siirt'te Müstakil Evde Yangın: Evin İçindeki Aile Zor Kurtuldu
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Siirt'in Pervari ilçesinde bir evde meydana gelen yangında, itfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesiyle alevler söndürüldü. Yangın sonrası ev sahibi Aydın Polat, evlerinin kullanılamaz hale geldiğini belirtti.

Siirt'in Pervari ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İlçenin Aydın Mahallesi'nde müstakil evde sabaha doğru henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Ev sahibi Aydın Polat, canlarını zor kurtardıklarını, evlerinin kullanılamaz hale geldiğini söyledi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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